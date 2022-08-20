اخبار التعليم...الموقع الإلكتروني يواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 .. آداب حلوان .. ننشر رابط نتائج نهاية العام الدراسي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم، خلال الساعات الماضية.

التعليم المدمج بالقاهرة: اليوم فتح باب الحجز لاختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين

أعلن الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، عن موعد فتخ باب الحجز لاختبارات القبول للطلاب الجدد

وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج ، إن المركز يبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس فتح باب الحجز لاختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالترم الأساسي الجديد سبتمبر 2022 ببرامج التعليم المدمج في التجارة والآداب والطفولة المبكرة ودار العلوم.

تعرف علي لينك التقديم للحصول على دعم الأبحاث والمشروعات بجامعة عين شمس

أعلن قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التقدم للحصول على دعم الأبحاث والمشروعات على أن يكون التقدم من أول يوليو حتى 30 سبتمبر.

الموقع الإلكتروني يواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 .. سجل عبر هذا الرابط

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني اليوم استقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على مدار اليوم.

وقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.



فريق مسرح آداب حلوان يقيم مسرحية هدية بلا مقابل.. اليوم

يقدم فريق مسرح كلية الآداب بـ جامعة حلوان اليوم العرض المسرحي "هدية بلا مقابل" وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفنون المسرحية 2022 والمقام بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .

لطلاب آداب حلوان … ننشر رابط نتائج نهاية العام الدراسي

أعلنت كلية الآداب بدء إعلانها نتائج نهاية العام الدراسي دور مايو ٢٠٢٢ لكافة الفرق الدراسي و الاقسام .