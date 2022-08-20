موسكو: العملية الخاصة في أوكرانيا سببها التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو اليوم /السبت/ أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية .

وقال شويجو - في كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - "على مدى ثماني سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين".

وأوضح أن " آلاف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، لقوا حتفهم هناك .. وفي الوقت نفسه، بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا".