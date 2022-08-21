هل تذكرت حسام حبيب| شيرين عبد الوهاب تبكى على مسرح حفلها بتونس وبطانة فستانها تثير الجدل

احيت الفنانة رانيا يوسف حفلا غنائيا صخما بمهرجان قرطاج الغنائي بدولة ادتونس بحضور عدد من الشخصيات العامة علي راسهم وزيرة الثقافة التونسية ، وسط حضور جماهيري ضخم وهو ما جعلها تبكي علي المسرح .

وتفاعل الجمهور مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مذهل ، حيث كان يردد اغانيها خلال استعدادها بين الاغنية والاخري ، لتملي اصواتهم المكان .

التفاعل بين شيرين عبد الوهاب والجمهور كان متبادلا، وهي ما حعلها ترقض معهم علي عدد من الاغاني ابرزها سيدنا القماص وصبري قليل ، بالاضافة الي عدد اخر من الاغاني التي اشعلت حماس الجمهور مثل دارت الايام للسيدة ام كلثوم ، وعدد من اغاني شيرين عبد الوهاب مثل كثير بنعشق ، مش عايزة غيرك انت ، الوتر الحساس ، الكدابين ، اه يا ليل .

شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين عبد الوهاب باطلاله كالاميرات حيث ارتدت فستان من اللون الاسود ذات بطانه من منطقة البطن ، وهو ما جعل البعض يتوهم في البداية ان الفستان شفاف .

وخلال الحفل وجهت شيرين كلمة الي جمهورها قائلة : وحشتوني اووي الدنيا من غيركم كانت وحشه " ، ثم عادت شيرين عبد الوهاب اثناء الحفلة واستكملت حديثها مع الجمهور قائلة : بشكر ربنا علي نعمته ، انتوا نعمة ربنا عليا ، وبشكر وزيرة الثقافة علي حضورها ودولة تونس .