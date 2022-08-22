مباراة الحسم.. الكشف عن معلق لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

أعلن المعلق الرياضي بلال أحمد علام، تعليقه على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من الممكن أن تشهد تتويج الأبيض بدرع الدوري حال فوزه أو تعادله على “سيد البلد”، أو خسارة بيراميدز أو تعادله في مباراة اليوم.

بلال علام معلقا على مباراة الزمالك والاتحاد السكندي

وكتب بلال علام عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: "ألتقيكم مساء الثلاثاء غداً في تمام الـ ٨ بتوقيت القاهرة.. الـ ٩ بتوقيت مكة معلقاً، وواصفاً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الأسبوع الـ ٣٢ من الدوري المصري الممتاز، عبر شاشة اون تايم سبورتس".

وأضاف المعلق بلال علام قائلًا: “مشاهدة ممتعه للجميع”.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على فاركو بنتيجة 1-0، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الفوز هو العاشر على التوالي للزمالك بقيادة فيريرا، في ظل اقتراب الفريق من التتويج.

واقترب الزمالك من حسم لقب الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وقبل 3 جولات على نهاية البطولة .