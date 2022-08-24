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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أب لطفلين يتغذيان على اللحوم النية: فكرت في الانتحار نتيجة التنمر على أبنائي.. فيديو

أب لطفلين يتغذوا
أب لطفلين يتغذوا على اللحوم النية

أكد  أحمد عبد المقصود، أب لطفلين يتغذوا على اللحوم النية والماء والملح فقط، أنه “انا جاتلي دعوة من المانيا لعلاج أولادي منذ عام 2020، مشيرا إلى أنه لو لدي أمل بنسبة 1% أن أولادي يكونوا كويسين مش هتردد”.

 

وقال أحمد عبد المقصود، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن ابني يبلغ من العمر 13 عام،  ويعاني من زيادة في الوزن لأنه يتناول اللحوم والدواجن النية على مدار 24 ساعة.

 

وتابع  أب لطفلين يتغذوا على اللحوم النية والماء والملح فقط، أنه جالي احباط أنه ممكن انتحر عشان حاسس بالعجز تجاه ابنائي ومما الاقيه من تعاملات الناس، والتنمر على ابنائي.

 

أن يكون لدي كشك

وأشار أحمد عبد المقصود إلى أنه فكرت في الأنتحار نتيحة التنمر على أبنائي، ولكن اسعى لعلاج أبنائي، وأن يكون لدي كشك أرزق منه، وشقة سكنية.  
 

اللحوم النية الماء والملح علاج المانيا الدواجن

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