39عملية تشوهات خلقية..قافلة طبية فى جراحات الأطفال بمستشفى سوهاج التعليمى

نظمت الهيئة القافله الطبيه المتخصصة في جراحات الأطفال بمستشفى سوهاج التعليمي وذلك بالتعاون مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى احمد ماهر التعليمي وذلك لخدمة أهالي محافظة سوهاج و لرفع كفاءة الطاقم الطبي لمستشفي سوهاج التعليمي .

وتستمر القافلة على مدار يومين متتاليين تحت رعاية . محمد فوزي السوده رئيس الهيئة ، وبمتابعة مستمرة وتنسيق من د. وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة بأن الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة نحو تحقيق التكامل النموذجي بين وحداتها وتبادل الخبرات بينها ، بحيث تعمل جميعا في تناغم يتسق وما تبذله القياده السياسيه من جهود وما تؤكد عليه من مبادرات تعلي من أهمية صحة أطفال مصر وما يمثلوه من ثروة مصر البشريه القادمة.

وأوضح أن القافلة التدريبية التشغيلية تأتي في إطار نهج هيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه في نشر الوعي بتخصص جراحة الأطفال وفى إطار تبنيها لحملة "هنعالج ولادنا" والتى تهدف الي مد جسور الثقة والتواصل بين كافة الهيئات و الجهات و الجامعات والقيادات و جعل خدمة المريض هو الهدف الاسمي للعمل الطبي والاستفادة من كوادرها الواعده في نشر العلم و التدريب وانشاء مركز تدريبية و خدمية لخدمة اولادنا.



وأوضح الدرندلى أن القافلة التدريبية لتخصص جراحة الاطفال بمستشفي سوهاج التعليمى تم بالتنسيق الكامل عن طريق المكتب الفنى بالهيئة، ولاقت كل الترحاب من أهلنا بسوهاج ، وتم تذليل كافة العقبات من إدارة المستشفى من خلال أ د. احمد عز العرب مدير عام المستشفى ود. عادل محمد عبد المنعم نائب مدير المستشفى ود. روماني زغلول لبيب رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى مع الفريق الطبي الذى ترأسه د. هانى امبابي استشاري جراحة الأطفال ومدير عام مستشفى احمد ماهر التعليمي ، و.د. محمد نصر استشاري جراحة الأطفال ، و د. محمد بيومي أخصائي جراحة الأطفال ، و د. مصطفى عبد المجيد طبيب مقيم جراحة الأطفال ، حيث تولي الهيئة اهتماما متزايدا بتنظيم القوافل الطبيه بصعيد مصر من أجل تقديم كل ما هو جديد طبيا لأبناء الوطن بمحافظات الصعيد.

ومن جهته أوضح د. هاني امبابي مدير مستشفي احمد ماهر التعليمي ورئيس القافلة ، أن الفريق الطبي نجح في إجراء ٣٩ عمليه جراحية من عمليات جراحة التشوهات الخلقيه في الأطفال المتعددة واشتملت القافلة علي اجراء جراحات مناظير للأطفال حيث تم اجراء ٦ عمليات بالمنظار منها خصية معلقة وفتق إربي واستئصال زائدة دودية بالمنظار.



كما تم تدريب الاطباء المقيمين الحاصلين علي دورات المناظير في مركز تدريب هيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه و كان التدريب عمليا حيث تم اجراء ٣٣ عملية أخرى شملت شفة ارنبية ، إحليل سفلي مرتجع ، التصاق اصابع ، تليف خلقي بالاصابع ، عينة من المستقيم ، كيس رغامي بالرقبة ، ناسور بالرقبه ، فتق اربي ، فتق سري ، خصية معلقة ، استئصال زائدة دودية منفجرة بالمنظار.