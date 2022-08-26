تجديد حبس شخصين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس، شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بعين شمس.

جهات التحقيق تحبس المتهمين

وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بعين شمس.

ضبط المتهمين

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بالإكراه وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بقيام شخصين مجهولين بالإستيلاء على ( مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول – شاشة– متعلقات شخصية) من داخل مسكنه كرهاً عنه وتهديده بإستخدام سلاح نارى ولاذا بالفرار.

إجراء التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكبا الواقعة عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم ضبط كافة المسروقات .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.