أحدث ظهور لـ أبو جبل على السوشيال ميديا

نشر محمد أبو جبل ، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، حيث شارك العديد من متابعيه صورته عبر خاصية استورى بموقع إنستجرام .

يذكر أن مصدر داخل نادي النصر السعودي، كشف عن اقترب حل الأزمة مع محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك السابق.

وكان محمد أبوجبل قد وقع مؤخراً على عقود انتقاله إلى نادي النصر وحصل على مقدم تعاقد، ولكن النادي السعودي قام بضم أوسبينا حارس نابولي السابق، وصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب مما أدى إلى حدوث أزمة بين الطرفين.