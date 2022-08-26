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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استاذ بيئة: إنشاء صناديق لمساعدة الدول على تخفيف آثار التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية في جامعة عين شمس، إن دول العالم وقعت على اتفاقية في عام ٢٠١٥ بتمويل الدول النامية للتكيف وتخفيف آثار التغيرات المناخية، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل كامل .

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس خلال مداخلة له في النشرة الاخبارية بقناة dmc أن مصر تضع هذه الاتفاقية ضمن أولوياتها لتناولها خلال مؤتمر قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ خلال شهر نوفمر المقبل.

وأشار سمعان إلى أنه من المتوقع إنشاء صناديق دولية وإقليمية لمساعدة الدول على التكيف وتخفيف آثار التغيرات المناخية.


 

التغيرات المناخية جامعة عين شمس آثار التغيرات المناخية شرم الشيخ الدراسات البيئية

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