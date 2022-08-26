تحرير 298 محضرا للمنشآت غير الملتزمة بالسلامة والصحة المهنية في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدور الفعال التى تقوم به مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد فى جميع المجالات واستمرار حملات التفتيش الدوري على جميع المنشآت بالمحافظة.

قامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على 300 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وعمل 39 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفرت عن تحرير 298 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية واعطاء مهلة لـ 85 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 168 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 66 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 102 شكوى

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 336 منشأة، وعمل 35 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 161 محضراً ، وعمل 3 ندوات توعية ، وبحث 108 شكوى عمالية ، كما قامت باستخراج 2260 شهادة قياس مستوى المهارة، و 2220 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار ياسر سعيد إلى أنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير منتظمة ، حيث قامت بتقديم الرعاية الاجتماعية لـ 77 عامل بإجمالي 198 ألفاً وتسجيل 180 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 22 أجنبياً ، وتلقي 40 طلب ترخيص لأول مرة ، و25 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.