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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار غزيرة وفيضانات بإقليم السند في باكستان.. فيديو

أمطار غزيرة وفيضانات
أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة في إقليم السند

عرضت فضائية "يورونيوز"٫ فيديو يرصد أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة في إقليم السند.


وأوضحت أن الأمطار التي تسببت في فيضانات عارمة غمرت أجزاء كبيرة من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وإقليم البنجاب الشرقي، وأثرت بشكل كبير على إقليم السند الجنوبي، وكإجراء احترازي أغلقت السلطات هذا الأسبوع المدارس في السند وبلوشستان.

 

وأشارت إلى أن  وكالة إدارة الكوارث الباكستانية قالت إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وألحقت دمارًا في معظم أنحاء البلاد منذ منتصف يونيو-تموز، مما أسفر عن مقتل 903 أشخاص وتشريد حوالي 50 ألف شخص.

                        

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