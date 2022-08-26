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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعاقد مع شركة أمريكية لعمل دعاية للسياحة المصرية في أوروبا.. فيديو

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

قال هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، إنه كان هناك إجتماع وزارى عقد منذ ثلاثة أيام، ومن خلاله تم مناقشة كيفية جذب سائحين أوروبا لمصر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة أمريكية متخصصة فى الدعاية والإعلان الدولية، وستقوم بالتوجه إلى تلك الأسواق الأوروبية.

وأضاف “بيتر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن التعاقد جاء لتنفيذ فكرة للتوسع والترويج لفتح أسواق جديدة، ولإنتشار أوسع نطاقا عما كان عليه، موضحا أن الوزارة تتوجه لكيفية الإنتشار فى تلك الأسواق الأوروبية.

وتابع الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب إنشاء شركات مصرية دولية، لجذب السائحين وللإنتشار الصحيح، لافتا إلى أنه تم القيام بالبنية التحتية، والأمر يحتاج لشركات إعلام تصل للسائح العالمي سواء كان أوروبي أو أمريكي أو غيره.

 

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