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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القلعة يكسر حاجز 10 آلاف مشاهد.. ورومانسيات هانى شاكر تضئ سماء المحكى

هاني شاكر
هاني شاكر

كسر جمهور الليلة العاشرة من الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حاجز 10 آلاف مشاهد لتتأكد قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

السبت.. حنان ماضي ونسمة محجوب في قلعة صلاح الدين

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وخلالها أيضاً أضاء امير الغناء العربى هانى شاكر سماء مسرح المحكى ، ومع دوى تصفيق الحضور وترحابهم قدم التحية لمحبيه و بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى بكوكبة من اعماله الرومانسية التى حققت شهرة واسعة كان منها بحبك يا غالى ، شاور ، مش بعتب عليك ، هنعيش ، أنا قلبي ليك ، اديني قلبي تاني ، لو روحت بعيد ، غلطة ، يارتني ، وعد مني ، مشتريكي ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسألي ، علي الضحكاية وغيرها الى جانب بلدى التى استهل بها الحفل وجانا الهوى لـ عبد الحليم حافظ .

قبله أشادت النجمة نادية مصطفى بالمهرجان والقائمين عليه ودعت الجمهور المتذوق للفنون الجادة بدعم ابنتها الصوت الواعد فيروز اركان ثم استعادت بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة عازف الكى بورد مدحت حميدة ذكريات عدد من اعمالها الخاصة ومجموعة من ابداعات نجوم زمن الفن الجميل التى تفاعل معها الحضور كان منها حبايب مصر ، الصلح خير ، سلامات ، شدوني عينيك ، جيت اهنى ، لولا الملامة ، جاى فى ايه وغيرها الى جانب احدث اعمالها بعنوان يحلها الحلال .

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مهرجان القلعة هاني شاكر زمن الفن الجميل جمهور الليلة العاشرة قلعة صلاح الدين امير الغناء العربي

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