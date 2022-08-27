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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى وأطيب أب في الكون.. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاد والده

صدى البلد

احتفل الإعلامي شريف مدكور بعيد ميلاد والدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام .

ونشر شريف مدكور صورة برفقة والدته وعلق قائلا :عيد ميلاد سعيد كله صحه و ستر علي احلي و اطيب اب في الكون .

شريف مدكور: مفيش حاجة اسمها دول زي ولادي

صانع أثاث.. شريف مدكور يكشف عن مهنته السابقة

 

وانتقد الجمهور شريف مدكور مؤخرًا، بعدما كشف أسباب عدم حذوه خطوة الزواج حتى الآن، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة: لم أتزوج لأنني لا أتحمل مسؤولية الزواج.. آه معايا فلوس لكن الفلوس ليست كل شيء.. ما عنديش خلق أصحى كل يوم ألاقي زوجة في وشي، وعيال رُضّع ودوشة وتربية لما يكبروا.

وأشار شريف مدكور، إلى أنه لا يستطيع الاستيقاظ يوميًا، ليجد بجانبه زوجة وأطفال يحتاجون إلى تربية، مردفًا: أنا بحب أصحى وأنام في هدوء، ومحدش يغير لي نظامي.. اللي مش قد حاجة ما يعملهاش.

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