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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شريف: مصر لها تاريخ عريق في صناعة الدواء منذ عصر الفراعنة| فيديو

الدكتور حمادة شريف
الدكتور حمادة شريف ، معاون رئيس هيئة الدواء

قال الدكتور حمادة شريف ، معاون رئيس  هيئة الدواء ، إن مصر لها تاريخ عريق في صناعة الدواء ، منذ عصر الفراعنة ، موضحا أن هذه الصناعة مرت بعدد من الكبوات في عدة فترات ، ولكن مع إنشاء الهيئة أصبح هناك جهدا أكبر لتوطين الصناعة .

وأضاف الدكتور حمادة شريف، خلال استضافته في برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن صناعة الدواء محليا في مصر تغطي نسبة مالية قدرها 75 % من احتياجات سوق الدواء المصري ، و نسبة تصل لـ 90 % من حجم العبوات المباعة من الأدوية .

وتابع معاون رئيس هيئة الدواء، أن الصناعة المحلية تتميز بأنها توفر الدواء بسعر أفضل بكثير من المستورد ، منوها أن الهيئة تحرص على مراجعة الشروط الهندسية للمصانع المحلية للتأكد من أنها متوافقة مع الشروط العالمية ، فضلا عن توافر الخبرات التي تتابع خطوط انتاج المصانع ، وتحليل المواد قبل دخولها المصنع .

وأردف أن الهيئة تحرص على سحب العينات الدوائية من المصانع قبل توزيع الأدوية ، للتأكد من جودتها ، وذلك في معامل هيئة الدواء ، فيما يتوافق مع المعايير الدولية ، مؤكدا أنه لا يوجد فارق بين جودة الدواء المصري والمستورد . 

رئيس هيئة الدواء هيئة الدواء الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء برنامج صباحك مصري توك شو

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