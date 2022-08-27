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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثراء جبيل تبدأ تصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوي

ثراء جبيل
ثراء جبيل

بدأت الفنانة ثراء جبيل، تصوير أحداث فيلم “رهبة” برفقة الفنان أحمد الفيشاوي اليوم، داخل أحد المستشفيات بطريق مصر اسكندرية الصحرواي.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بداء تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبه" ،تأليف :محمد علام ،إنتاج:شركه الجذور ايمن يوسف  واول إخراج: رضا عبدالرازق.

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يذكر أن أخر أعمال ثراء حبيل، مسلسل “وش وضهر” الذي حقق نجاح كبير بعد عرضه على منصة “شاهد” وكان العمل من بطولة كل من إياد نصار، وريهام عبد الغفور، ومن إخراج مريم أبو عوف.

ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى اسكندرية الصحرواي رهبة

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