بعد دهسه 4 أشخاص.. الفنان مصطفى هريدي يعود للتمثيل

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز، تعاونه مع الفنان مصطفى هريدي في مسلسل "طير بينا يا قلبي"، حيث نشر صورة جمعتهما من كواليس المسلسل.

وعلق عمرو عبد العزيز، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك"، قائلاً: "في أول يوم تصوير مرجان أحمد مرجان كنا مع بعض.. النهارده وبعد 15 سنة برضه أول يوم تصوير كنا مع بعض.. هتشوفوا هريدي بشكل جديد ومختلف.. مسلسل طير بينا يا قلبي.. قريبًا".

منشور عمرو عبد العزيز

وكانت النيابة أخلت سبيل الفنان مصطفى هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لاتهامه بدهس 4 أفراد، حيث أجلت المحكمة المحاكمة ليوم ١٠ سبتمبر.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.