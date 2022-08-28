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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

درة وهيفاء وهبي
درة وهيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي خلال الأيام الماضية متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بلوك أنيق ومميز.

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وظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب مكشوف الصدر  والبطن باللون الذهبي ذا تصميم مميز، ونسقت معه ببنطال جينز مما أبرز عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي في المكياج على ألوان ناعمة تبرز جمال ملامحها ، وتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء منسدلة عل كتفيها بشكل ناعم .

ونشرت الفنانة درة،  أيضا اليوم مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة ولافته.

فظهرت درة بتوب يكشف عن البطن والصدر يشبه التوب الذي ارتدته الفنانة هيفاء وهبي، ولكن باللون الأصفر، ونسقت معه أيضا بنطال من الجينز الممزق،  كمت ظهرت الفنانة هيفاء وهبي.

وأنتعلت درة، حذاء بكعب عالي باللون الأبيض ليتناسب معه ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور الفنانة درة وهيفاء وهبي..

 

 

 

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