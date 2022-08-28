سعر عيار 18 اليوم 28-8-2022

بلغ متوسط سعر الذهب في مصر .نحو 921 جنيها للبيع و 925 جنيها للشراء خلال أول تعامل له صباح اليوم الأحد.

وجاء بحسب تقارير اقتصادية فقد جاء متوسط سعر الذهي من نصي عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة.

استقرار الأسعار

وبحسب ما اورده الموقع إ، فقد استقرت أسعار الذهب استقرارا في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

زيادة طفيفة في أسبوع

وبحسب إيجيبت جولد برايس فقد وصلت أسعار المشغولات الذهبية، والذي تضمن زيادة سعر الذهب في مصر بنهاية تدتاولات أمس السبت ، بمعدل جنيه واحد في المتوسط منذ الأسبوع السابق .

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 1075 جنيها للبيع و 1079 جنيها للشراء وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد.

عيار 24



ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو1229 جنيها للبيع و 1233 جنيها للشراء

عيار 14

وسجل أقل سعر لـ الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-8-2022؛ ليصل لـ 717 جنيها للبيع و 719 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو في 8600 جنيها للبيع و 8632 جنيها للشراء



سعر أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 38.21 ألف جنيه للبيع و 38.361 ألف جنيه للشراء .

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.23 مليون جنيه للبيع و 1.233 مليون جنيه للشراء.





استقرار الأسعار

وعلق قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، بأن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

أوضح إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

اضطراب في سوق الذهب

وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.



تراجع في البورصات العالمية

وفي وقت سابق هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي

و أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.



وثبت سعر الذهب الفوري عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنه خسر حوالي 2% هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13% إلى 1703.6 دولار.

استقرار الدولار



واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

أسعار الفائدة

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.48% إلى 18.656 دولار للأونصة، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا



قرار لجنة السياسيات النقدية

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%.