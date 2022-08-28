مصرع طفل أسفل سقف غرفته في سوهاج

لقي طفل في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوط عرق خشبي من سقف المنزل عليه أثناء نُعاسه بغرفة نومه، بمنزل اسرته، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده سقوط جزء من سقف خشبي؛ ما أدى إلى مصرع طفل، أثناء نُعاسه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل (حمزه محمود- 3 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، اسفل عرق خشبي سقط علبه من سقف منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 80 مترًا، مِلك المدعو (محمود. خ. ا- 31 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية).

تم إخلاء المنزل المُتهالك من قاطنيه، وفرض كردوان أمني حول المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.