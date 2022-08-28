عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل أسفل سقف غرفته في سوهاج

صدى البلد

لقي طفل في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوط عرق خشبي من سقف المنزل عليه أثناء نُعاسه بغرفة نومه، بمنزل اسرته، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده سقوط جزء من سقف خشبي؛ ما أدى إلى مصرع طفل، أثناء نُعاسه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

شملت 3 أطفال.. إجراء أول عمليات الأنف والآذن بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

"جنايات سوهاج": السجن 7 سنوات لشقيقتين قتلا عاملاً.. ما القصة؟

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل (حمزه محمود- 3 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، اسفل عرق خشبي سقط علبه من سقف منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 80 مترًا، مِلك المدعو (محمود. خ. ا- 31 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية).

تم إخلاء المنزل المُتهالك من قاطنيه، وفرض كردوان أمني حول المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سقف عرق خشبي منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

موضوعات متعلقة

لتقريب وجهات النظر.. تشكيل لجنة للحكماء بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه

مصرع وإصابة 13 في تصادم أتوبيس وملاكي بالمنصورية.. صور

أنا إسرائيلي فلسطيني.. قصة الخائن اللطيف نصير ياسين مؤسس "ناس ديلي"

هرب لـ بلكونة.. الشرطة الأمريكية تقتل أسدا جبليا خلال إعادته للغابة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

بفستان قصير ومكشوف.. إطلالة خطيبة طه الدسوقي

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : لا تهدر المال

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ