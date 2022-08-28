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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل للشباب بسوق التونسي.. جهاز 15 مايو يطرح محلات بالمزاد العلني غدا

رئيس جهاز تنمية ١٥
رئيس جهاز تنمية ١٥ مايو

فرص عمل للشباب من خلال المحلات التى عرضها جهاز تنمية مدينة 15 مايو للبيع  غدا الاثنين فى جلسة مزاد علني .

يعقد جهاز تنمية مدينة 15 مايو غدا الاثنين جلسة مزاد علني الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الجهاز لبيع (33) محلاً تجارياً كمرحلة أولى بالمبني رقم ( 21 ، 22 ) بسوق التونسي شرق الطريق الدائرى بنشاطات تجارية مختلفة وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 إلى 39م2 وتطلب كراسة الشروط والمواصفات لمن يرغب من المواطنين من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها .

وقال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن الطرح الحالي يأتي حصاد جهود كبيرة من قبل قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك بهدف إحداث طفرة نوعية في السوق علاوة على السماح بضم المحلات المجاورة لاستغلالها كمنفذ جملة بالموقع المتميز للسوق ، حيث يقع علي الطريق الدائري للمدينة ويربطها بكافة محاور الطرق أهمها طريق الأوتوستراد والطريق الأوسطى.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص استثمارية بمجمع الأسواق بغرض توفير فرص عمل للشباب لتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة  والمصنعين بالمنطقة الصناعية ، نظرا لموقعه المتميز والذي يحيط به منطقة صناعية مركزية وامتدادها ومنطقة الإسكان المتوسط ( سكن كل المصريين ) وواجهة الطريق الرئيسي لمنطقة الزهور والزهراء محور السكن منخفض التكاليف.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن السوق يحتوى علي 960 محلًا تجاريًا ومعارض للمصانع و معارض لمنتجات اليوم الواحد و منافذ أسواق جملة وقطاعي وأماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة بخلاف المباني الخدمية والتي تشمل مسجد و نقطة إسعاف ونقطة شرطة ومبني إداري .

وحول طريقة السداد، قال رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه يتم سداد تأمين 25 ألف جنيهاً لكل محل وصيدلية فى موعد غايته يوم الجلسة ويتم استكمال سداد 10% +1% مصاريف إدارية و0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية وذلك فور رسو المزاد وسداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات أو يتم سداد القيمة بالكامل خلال 3 أشهر من تاريخ  جلسة المزاد.

مدينة وزارة التربية والتعليم مايو فرص عمل محمد خلف الله

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