قصة ملهمة.. مصري يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم|فيديو

كشف الكابتن عز الدين بهادر، أكبر لاعب كرة قدم في العالم، صاحب لقب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن أنه تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وكان ضابطا في الجيش لإزالة القنابل وشارك في حرب 1973.

وأضاف "بهادر"، خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن فترة تواجده داخل الجيش هي التي نمت فيها جميع قدراته؛ لأنه كان ينتهز جميع الفرص للتخفيف من الضغوط التي كان يعيشها في تلك الوقت.

وتابع أكبر لاعب كرة قدم في العالم، أنه قام بالاشتراك في مباراتين لكرة القدم، وهو في سن الـ 75 عاما، وبعد الاشتراك فيهما حصل على لقب أكبر لاعب في كرة القدم على مستوى العالم.