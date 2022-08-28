بحضور وزير الشباب.. سيطرة مصرية على بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022

فاز المصريان يوسف سليمان ونور الطيب يفوزان ببطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022، حيث استطاعت اللاعبة نور الطيب الفوز بالبطولة (سيدات) في المباراة النهائية بعد تغلبها على اللاعبة سلمى هاني المصنفة 9 عالميًا بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (11-7) (12-14) (11-6) (11-4).

وفاز اللاعب يوسف سليمان المصنف 17 عالميًا ببطولةCIB زد المفتوحة للإسكواش (الرجال)، بعد تغلبه على اللاعب الفرنسي فيكتور كروين المصنف 18 عالميًا بنتيجة 3-0، بواقع نقاط (11-8) (11-5) (11-6).

وشهدت فعاليات نهائي بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022 حضور العديد من الشخصيات الهامة أبرزهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الأستاذ انسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، والأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش ، والأستاذ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة اورا للتطوير العقاري، والأستاذ سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، والكابتن عمر عبد العزيز رئيس قطاع الاسكواش بزد، بالإضافة إلى حضور الكابتن أحمد حسام ميدو ، و الكابتن أحمد حسن، والكابتن حازم إمام، والكابتن عماد متعب، والكابتن محمد فضل، و حوالي 300 مشجع حضروا لمشاهدة المباريات النهائية.

أقيمت البطولة لأول مرة بمجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد ،حيث قامت زد بتوفير 3 ملاعب بمواصفات عالمية بمساحة 365 متر مربع لإستضافة كافة مباريات البطولة، وأشاد جميع الحاضرين من مختلف الجنسيات بمستوى التنظيم طوال أيام البطولة وجودة الملاعب والبنية التحتية للمجمع.

وقال الدكتور أشرف صبحى :"الإسكواش المصرى يُسطر إنجازات متتالية فى مختلف البطولات الدولية بفضل تميز لاعبى ولاعبات مصر الذين يتصدرون التصنيف العالمى للعبة"، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد على استدامة هذا التفوق والريادة العالمية للإسكواش المصرى.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى اللافت الذى قدمه أبناء مصر فى البطولة المفتوحة للإسكواش التي أُقيمت في ملاعب نادي زد بمدينة الشيخ زايد، وذلك فى مختلف مراحل البطولة، مهنئاً اللاعبة نور الطيب واللاعب يوسف سليمان بالفوز بلقب البطولة.

ولفت د. أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تشهد إنجازات عديدة فى الفترة الراهنة فى جميع الرياضات الفردية والجماعية على مستوى المنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية بفضل الدعم الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعاون بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية في تهيئة الأجواء حول اللاعبين ودعمهم وحثهم على الفوز في مختلف المنافسات التي يخوضوها.

بينما أبدى الأستاذ سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، سعادته بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA) والاتحاد المصري للإسكواش لاستضافة تلك البطولة بمجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد لأول مرة، حيث جاءت البطولة في ضوء استراتيجية زد فى استضافة كبرى البطولات المحلية والدولية، وذلك عن طريق تجهيز الملاعب بمواصفات عالمية وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لاستضافة تلك البطولات، مما يساعد في بلورة ما تتمتع به مصر من منشآت رياضية على أعلى مستوى.

وكان للاعبين الاسكواش المصريين بصمة واضحة أثناء البطولة، حيث تأهلت 3 لاعبات من السيدات ولاعبين من الرجال إلي مباريات نصف النهائي التي لعبت أمس السبت، وهما اللاعبة سلمى هاني المصنفة 9 عالميًا، واللاعبة فريدة محمد المصنفة 15 عالميًا ، واللاعبة نور الطيب المصنفة 11 عالميًا، واللاعب يوسف سليمان المصنف 17 عالميًا، واللاعب عمر مسعد المصنف 22 عالميًا.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022، عقدت على مدار 5 أيام خلال الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA) والاتحاد المصري للإسكواش، بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات من المصنفين عالميًا باللعبة.

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