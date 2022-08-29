كليتك في خطر..5 أعراض لأمراض الكلى يجب عدم تجاهلها

هناك العديد من العلامات التحذيرية للكلى غير الصحية والتي لا ينبغي تجاهلها بغض النظر عما إذا كانت دقيقة أو خطيرة لكي يتم فحص المرض أو العدوى في مرحلة مبكرة إليك أبرز العلامات يقدمها موقع timesofindia

تراكم السموم في جسمك

إذا كنت تشعر بالتعب أكثر من المعتاد في الأيام الأخيرة ، فقد يكون ذلك بسبب تراكم السموم في جسمك فقد تؤثر السموم على الوظائف البيولوجية الأخرى لجسمك ووجود الشوائب في الدم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الأخرى.

قسط كافٍ من النوم

في حين أن هناك عدة أسباب وراء ذلك ، يمكن أن يكون مرض الكلى سببًا رئيسيًا أيضًا.

يرتبط توقف التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة على الحصول على قسط جيد من النوم ارتباطًا وثيقًا بأمراض الكلى.

الجلد الجاف والقشاري والحكة

إذا استمرت هذه الحالة لفترة أطول دون أي تفسير آخر ، فقم بزيارة طبيبك واختبار كليتيك. أثناء التخلص من السموم من الدم ، تعمل الكلى على تعزيز صحة الجلد أيضًا.

يؤدي تراكم السموم إلى اضطراب كمية المعادن والمواد المغذية الأخرى في الجسم مما يؤدي لاحقًا إلى إلحاق الضرر بالجلد والعظام.

تورم القدمين

لن تتمكن الكلى غير الصحية من التخلص من السموم من الجسم تمامًا ، مما يؤدي إلى تراكم هذه السموم في الجسم

وبالمثل ، عندما لا يتم إزالة الكمية الزائدة من الصوديوم من الجسم ، فإنها تتراكم في القدمين والكاحلين والساقين مما يجعلها منتفخة.

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى لتورم القدمين ، لكن يُنصح بالاتصال بالطبيب في حالة استمرار التورم لفترة أطول.

انتفاخ حول العينين

إذا لاحظت تورمًا حول عينيك فقم بفحص كليتيك. بينما يتسبب ترسب الصوديوم في تورم الساقين وتنتفخ العينان.