إزالة 263 حالة تعد ورصف شارع الجلاء بتكلفة تتخطى مليون جنيه بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة، عدة تطورات، في مجال رصف وتطوير وتجميل الشوارع، بمبالغ مالية تتخطى ملايين الجنيهات، كما تابعت الوحدات المحلية المُختلفة بمراكز الإقليم، إزالة حالات التعدي ومخالفات البناء، في المرحلة الأولى من الموجة 20؛ لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة، ويعرض لكم موقع صدى البلد في السطور التالية، بعض المعلومات الهامة عن ما شهدته المحافظة بالأيام الأخيرة.

محافظ سوهاج يُعلن إزالة 263 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 263 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المُخالف، بالمرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتي استمرت لمدة 14 يومًا، في الفترة من 13 أغسطس وحتى يوم أمس 27 أغسطس الجاري.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى شنت حملات مُكبرة؛ لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 129 حالة تعدي بالمباني على مساحة 12 ألف و441 متر مربع، وإزالة 134 حالة تعدي بالأراضي الزراعية على مساحة 6 فدان و14 قيراط.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

بتكلفة 1.6 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف شارع الجلاء بحي شرق سوهاج

انتهت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق، من أعمال رصف شارع الجلاء، وذلك بتكلفة مليون و600 ألف جنيهًا، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع الجلاء بالكامل، بطول 1 كيلو متر، وفقًا للمواصفات القياسية، مع الإلتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تمت عقب الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بالشارع، وكافة المرافق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والعمل على سرعة الإنتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق.