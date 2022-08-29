عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 263 حالة تعد ورصف شارع الجلاء بتكلفة تتخطى مليون جنيه بسوهاج

رصف شارع الجلاء بسوهاج
رصف شارع الجلاء بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة، عدة تطورات، في مجال رصف وتطوير وتجميل الشوارع، بمبالغ مالية تتخطى ملايين الجنيهات، كما تابعت الوحدات المحلية المُختلفة بمراكز الإقليم، إزالة حالات التعدي ومخالفات البناء، في المرحلة الأولى من الموجة 20؛ لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة، ويعرض لكم موقع صدى البلد في السطور التالية، بعض المعلومات الهامة عن ما شهدته المحافظة بالأيام  الأخيرة.

محافظ سوهاج يُعلن إزالة 263 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 263 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المُخالف، بالمرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتي استمرت لمدة 14 يومًا، في الفترة من 13 أغسطس وحتى يوم أمس 27 أغسطس الجاري.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى شنت حملات مُكبرة؛ لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 129 حالة تعدي بالمباني على مساحة 12 ألف و441 متر مربع، وإزالة 134 حالة تعدي بالأراضي الزراعية على مساحة 6 فدان و14 قيراط.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

قرار جمهوري بتعيين الدكتور مجدي أمين عميداً لكلية الطب البشري بجامعة سوهاج

صرف مستحقات أطباء الامتياز بمستشفى سوهاج الجامعي خلال أيام

بتكلفة 1.6 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف شارع الجلاء بحي شرق سوهاج

انتهت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق، من أعمال رصف شارع الجلاء، وذلك بتكلفة مليون و600 ألف جنيهًا، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع الجلاء بالكامل، بطول 1 كيلو متر، وفقًا للمواصفات القياسية، مع الإلتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تمت عقب الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بالشارع، وكافة المرافق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والعمل على سرعة الإنتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق.

سوهاج الجلاء شارع ازالة تعدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

بعد إطلالات المايوه.. ياسمين الخطيب تثير الجدل مجددا بفستان جريء| شاهد

موضوعات متعلقة

فرج عامر: محمد صبحي حارس فاركو في الأهلي نهائيا وإعارة مصطفى شوبير

الاستحمام القاتل.. مصرع طالب غرقًا بترعة الجرجاوية في سوهاج

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 29-8-2022

هل يعود إلى 15 جنيها؟.. مفاجأة سارة بشأن الدولار خلال أيام

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الأماكن الشاغرة في كليات التربية

مفاجأة للمصريين خلال ساعات.. أسعار الأرز تهبط إلى 12 جنيهًا بعد 20

الدور الثاني للثانوية العامة| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

ورائها سر.. ماذا تعني حركات العين السريع أثناء النوم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور مصطفى فهمي مع فتاة جديدة.. شاهد إطلالة طليقته فاتن موسى على البحر

بـ 5 جنيه.. نوع من الحبوب أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ