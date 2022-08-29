عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي نفسي: القصص الخيالية من أهم وسائل تنمية القدرات للطفل.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة راندا الطحان ، أخصائي نفسي وتعديل سلوك ، إن الطفل قوة مجهولة ، واستثمارها بشكل سليم يؤدي للنجاح ، موضحة أن النمو العقلي للطفل يبدأ في عمر 3 سنوات.

وأضافت الدكتورة راندا الطحان ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن عدم توجيه طاقة الطفل من الصغر قد يسبب مشاكل نفسية وسلوكية فيما بعد ، مشيرة إلى أنه لابد من تنمية القدرات اللغوية والعقلية والحركية للطفل بناء على ميوله ورغباته .

ولفتت ، إلى أنه لابد من تكثيف التحدث مع الطفل من خلال القصص ، والتي تبنى المهارات العقلية بشكل سليم ، فضلا عن الأنشطة التي تبنى المهارات الحركية .

وأوضحت أن اختيار الحضانات لابد أن يكون مناسب للمنطقة السكنية للأسرة ، حتى لا يحدث تكاسل لذهاب الطفل للحضانة ، مشددة أنه لابد من أن تكون الأسرة على وعي بنظام الحضانة . 

أخصائي نفسي الدكتورة راندا الطحان أخصائي نفسي برنامج صباح الخير يا مصر توك شو الدكتورة راندا الطحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

ترشيحاتنا

جريمة في النيل بالدقي| غرّق فتاة بعد علاقة آثمة وكمّل بصديقتها

حكم كثرة الحلف بالطلاق دون سبب .. أمين الفتوى يجيب

وائل جسار أول الحاضرين | بدء مراسم جنازة جورج الراسى وانهيار شقيقته .. فيديو

كل الطرق تؤدي إلى S BAY| منتجع ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. الأقرب في الوصول.. الأفضل في الرفاهية.. الأرقى في مصر

احترس.. نوع من الخضار يصيبك بمرض خطير في المعدة

مرقص: الاستغناء عن 30 ألف عامل مصري بالكويت فقط من أصل 700|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيقة ارتداء ديميت أوزدمير نفس فستان مي عزالدين في حفل الزفاف

عاصر5 رؤساء لأمريكا..وفاة كبير طباخي الحلويات في البيت الأبيض|صور

لوك مختلف.. شاهد أحدث إطلالة ل هيدي كرم في عيد ميلادها

الخطيب رفض رجوعه لـ الأهلي .. وهكذا ظهر رمضان صبحي | شاهد

فيديو

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

كان يشعر بدنو أجله.. وصية جورج الراسي قبل وفاته| تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ