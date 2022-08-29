أخصائي نفسي: القصص الخيالية من أهم وسائل تنمية القدرات للطفل.. فيديو

قالت الدكتورة راندا الطحان ، أخصائي نفسي وتعديل سلوك ، إن الطفل قوة مجهولة ، واستثمارها بشكل سليم يؤدي للنجاح ، موضحة أن النمو العقلي للطفل يبدأ في عمر 3 سنوات.

وأضافت الدكتورة راندا الطحان ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن عدم توجيه طاقة الطفل من الصغر قد يسبب مشاكل نفسية وسلوكية فيما بعد ، مشيرة إلى أنه لابد من تنمية القدرات اللغوية والعقلية والحركية للطفل بناء على ميوله ورغباته .

ولفتت ، إلى أنه لابد من تكثيف التحدث مع الطفل من خلال القصص ، والتي تبنى المهارات العقلية بشكل سليم ، فضلا عن الأنشطة التي تبنى المهارات الحركية .

وأوضحت أن اختيار الحضانات لابد أن يكون مناسب للمنطقة السكنية للأسرة ، حتى لا يحدث تكاسل لذهاب الطفل للحضانة ، مشددة أنه لابد من أن تكون الأسرة على وعي بنظام الحضانة .