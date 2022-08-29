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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلين تمنح أوكرانيا أسلحة وأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة أسلحة وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرات مسيرة.

وقال شولتس خلال زيارة يجريها إلى التشيك: “سنرسل في الأسابيع المقبلة أسلحة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي ورادارات ومسيرات ”.

وأكد شولتس أن ألمانيا ستستمر في دعم أوكرانيا مهما طالت الحرب، مضيفا “نحن مستعدون للعب دور خاص في بناء قدرات أوكرانيا الدفاعية والجوية”.

وتلقت أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، في 24 فبراير الماضي، مساعدات مالية وعسكرية تقدر بمليارات الدولارات من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
 

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