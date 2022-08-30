سلسال حوادث الموتوسيكلات .. مصرع شاب اصطدم بحاجز خرساني بالشرقية

لقي شاب فى مقتبل العمر مصرعه إثر اصطدامه بحاجز خرسانى لكوبرى أثناء قيادته دراجة بخارية ، وأدى الاصطدام إلى وفاة الشاب بالشرقية.

بداية الواقعة كانت عندما تجمع المواطنون في أحد الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حول حادث اصطدام شاب بحاجز خرسانى لكوبرى مما أدى الحادث إلى وفاة الشاب ويدعى رائد . ع ، مقيم بأحدى القرى التابعة لمركز الحسينية وتم نقله إلى المستشفى .



البداية عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمر رءوف مدير المباحث يفيد وصول بلاغ إلى قسم شرطة الحسينية بحادث سير وأدى الحادث إلى وفاة شاب فى مقتبل العمر ، إثر اصطدامه بحاجز خرسانى لكوبرى ، على الفور توجه رجال مباحث مركز الشرطة إلى موقع الحادث وعمل الإجراءات القانونية اللازمة .



تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.