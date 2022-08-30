قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

وثق مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي معركة جنونية اندلعت بين 3 طالبات داخل فصل دراسي في إحدى المدارس بالهند.

وفي الفيديو، ظهرت 3 طالبات يتشاجرن بعنف مرتديات الزي المدرسي في إحدى المدارس المرموقة بالهند ويجذبن شعر بعضهن البعض في معركة وحشية تركت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة.

بدت الفتيات مشحونات ضد بعضهن البعض، حيث استخدمن القوة والضرب بعنف وشد الشعور خلال القتال الجنوني داخل المدرسة الراقية بالهند.

وفي هذه الأثناء، ظهر صوت صراخ طالبات أخريات يطلبن منهن وقف القتال، وظهر بعضهن يتدخلن في محاولة لفض الشجار، لكن دون جدوى.

تداول المقطع على نطاق واسع

وشارك الصحفي أميت سينغ، الفيديو وكتب: "مقطع الفيديو هذا لفتيات في مدرسة خاصة مرموقة في كانبور بالهند أصبح متداولًا على نطاق واسع، حيث اشتبكت طالبات المدرسة الثانوية مع بعضهن البعض خلال ساعات الدراسة".

انتشر المقطع بسرعة وحصد منذ نشره أكثر من 85.9 ألف مشاهدة وأكثر من 300 إعادة تغريد، ولا أحد يعرف سبب الشجار.