صادم.. مراسل يذيع تقريرا على الهواء أثناء غرقه في مياه الفيضان| فيديو

أحيانًا، يلقي المراسلون الصحفيون بأنفسهم في المخاطر من أجل نقل صورة واقعية ودقيقة للأحداث، مثل هذا المراسل الباكستاني.

انتشر مقطع فيديو صادم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن رؤية المراسل الباكستاني يقف وسط المياه العميقة في أثناء حديثه عن حالة الفيضانات في البلاد.

مراسل يغرق في الفيضانات

كان جسد المراسل الباكستاني مغمورًا بالمياه ولا يظهر في الفيديو سوى رأسه وميكروفونه.

وشارك مستخدم على تويتر يدعى Anurag Amitabh مقطع الفيديو وكتب: "هذا خطير وقاتل، القنوات الإخبارية وجنود الجيش لا يمكن إيقافهم.

وأشاد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاني المراسل الباكستاني وضميره في أداء عمله، فيما انتقد آخرون القناة الإخبارية لتعريض مراسلهم للخطر.

