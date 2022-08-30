عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة على المستوى العالمي

مشروعات خضراء في
مشروعات خضراء في الإسكندرية

 تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مراحل تنفيذ المبادرة، في ضوء استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي COP27.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذه المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وتأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

واضاف محافظ الإسكندرية أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع السفير هشام بدر  منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة يوم الاحد القادم لمناقشة كافة التطورات بمحافظة الإسكندرية، مؤكداً علي تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات جادة تنافس فى جذب استثمارات جديدة وتعمل على ظهور المحافظة  بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة. 

أحمد الوكيل: مصلحة الضرائب قاطرة استطاعت أن تأخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان



على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني  https://www.sgg.eg .

وأوضح الشريف أن المبادرة تشمل فئات متعددة وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة .

وكلف المحافظ بضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وطلبة الجامعات والمدارس ليكون لهم دوراً ملموس في إنجاح المبادرة.

الاسكندرية التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاع الخاص وزارة التخطيط السوشيال ميديا الشركات الناشئة الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

ترشيحاتنا

الأبناء يتركون المنزل بالأيام .. مأساة أسرة كاملة ببورسعيد تتعاطي المخدرات

الرئيس السيسي يهنّئ ماليزيا بذكرى يوم الاستقلال

يحدث ليلا فقط.. عرض غير متوقع مؤشر لإصابتك بمتحور أوميكرون

مشاهد تقطع القلب.. تشييع جثمان شهيد الواجب مصطفى علام في مسقط رأسه بأسوان|فيديو

صدمة مزدوجة| إصابة النني تورط آرسنال وقرار عاجل من فيتوريا

البحث عن 19 مفقودا.. سها جندي: 6 ناجين في غرق مركب هجرة غير شرعية بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكايتها مع ويل سميث وأمير كراره ودخولها المدارس الألمانية ..7 معلومات عن ابنة انتصار

بعد أزمة والدتها.. منة حسين فهمي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

رماهم على ملاية.. تفاصيل وكواليس حادث حريق الإسكندرية

بدون مكياج.. آمال ماهر في أحدث ظهور من منزلها

فيديو

ابنة إنتصار ملكة جمال مراهقات مصر: القبلات عادي خالص| فيديو جراف

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ