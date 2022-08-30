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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

صدى البلد

استطاع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدر ان ينهى الازمة العراقية بكلمة واحده وجهها لانصاره في بغداد بعد ان خرجوا الي الشوارع والمقارات الحكومية واحداث فوضى عارمة فيه اعتراضه على  اعلانه قرار اعتزال الحياة السياسية .

انتهاء الازمة العراقية 

قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، إن ما يحدث في العراق أحزنه كثيرًا، متابعًا أنه بغض النظر عن من بدأ الفتنة ، فهو يعتذر للشعب العراقي لأنه المتضرر الوحيد مما يحدث.

وأضاف الصدر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي :" أقولها بملئ الفم القاتل والمقتول في النار"، سواء الذي بدأ هو الطرف الأول أو الثاني.

حصيلة ضحايا اشتباكات العراق


وفي حصيلة جديدة من مصدر طبي، قُتل ما لا يقل عن 23 عراقياً بالرصاص منذ الاثنين فيما أصيب 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء التي شهدت فوضى عارمة الاثنين بعدما أعلن مقتدى الصدر اعتزاله السياسة "نهائيا".

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهوري بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعي ذي أغلبية في البرلمان العراقي.

من جهته ناشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مقتدى الصدر لحث أنصاره على مغادرة المباني الحكومية التي استولوا عليها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

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