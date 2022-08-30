حذر من فقدان العراق هيبته.. وزير الصدر يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي

أعاد وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الثلاثاء، تفعيل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المتظاهرين والمعتصمين وحتى المسلحين من انصار التيار الى الانسحاب من البرلمان والمنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الأمنية والفصائل المسلحة، بقوله، إن "القاتل والمقتول في النار".

وكان "العراقي" قد أغلق جميع حساباته يوم امس الاثنين وذلك بعد اعلان الصدر اعتزال السياسة.

ودعا وزير الصدر ، اليوم الثلاثاء، الفصائل المسلحة الى الانحساب من المنطقة الخضراء.

وقال العراقي في تغريدة له: "على الفصـائل المســلحة وإن كانت منتمية للحـشـد الشـعبي تحت أي عنوان.. أن تخرج من المنطقة الخضراء.. لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فوراً، وإلا فلا هيبة للدولة".

عودة الهدوء لـ العاصمة العراقية

وقد أفادت وسائل الإعلام العراقية بعودة الهدوء إلى العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات وانتشار القوات الأمنية في أغلب الجسور الرئيسية، بعد قرار قيادة العمليات المشتركة برفع الحظر الشامل.

وأضافت أن القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية التي اغلقت بها الشوارع لتطبيق حظر التجوال الشامل، وبدأت العجلات بالتحرك في شوارع العاصمة وبقية المحافظات.

وذكرت "السومرية نيوز"، انه تم البدء في رفع الخيام والسرادق من امام مبنى مجلس النواب استجابة لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت إن "المعتصمين قاموا برفع الخيام والسرادق من امام مبنى مجلس النواب استجابة لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

رفع حظر التجوال

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد قررت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات بعد ان فرضته منذ يوم أمس.

وقبل قليل، خرج مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي إثر الاحتجاجات الدامية في بغداد، اعتذذر فيه للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث على الساحة حاليا.

وقال: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح".

وجدد الصدر تأكيده على قرار اعتزال السياسة، الذي أعلن عنه أمس الإثنين، قائلا "لن أعود إليها نهائيا".

وأمهل الصدر متظاهري التيار المؤيدين له ساعة واحدة للانسحاب التام، قائلا: سأتبرأ منكم.

الكاظمي يشكر الصدر

توجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق على دعوته لوقف العنف، مؤكدا أنها تمثل أعلى مستويات الوطنية.

