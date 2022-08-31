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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتابع أعمال تطوير النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية ليلية تابع  فيها أعمال النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ ورفع كفاءة المنطقة أمامه ووجه بزيادة احواض الزهور والاهتمام بالانارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.

وتابع أعمال إنشاء مصر القديمة وتطوير مسجد الصحابة والساحة أمامه بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي ضرورة  الانتهاء من أعمال تطوير السوق القديم ومنطقة مصر القديمة و ساحة مسجد الصحابة و اضائتها استعدادا لمؤتمر تغير المناخ .

أشار المحافظ ان السوق التجاري القديم يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة  وأعمال رفع كفاءة الساحة أمام مسجد الصحابة بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بشرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

 

فودة يتابع المشروعات

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