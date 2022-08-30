تاكسي شرم الشيخ الذكي..الدفع إلكتروني ومراقب بالكاميرات

يختلف تاكسي مدينة شرم الشيخ عن أي تاكسي على مستوى مصر فهو سيارات حديثة وفاخرة مكيفة تعمل بالغاز الطبيعي علاوة على أن يوجد به منظومة شحن إلكتروني ومراقب بالكاميرات ومربوط بشبكة الطوارئ.



جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي المتضمنة الدفع الإلكترونى بشرم الشيخ ومنظومة الكاميرات الذكية فودة يتابع إجراءات تاكسي شرم الشيخ.

فودة من داخل تاكسي



وتابع فودة من داخل سيارة تاكسي يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، بدء إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي المتضمنة الدفع الالكترونى بشرم الشيخ ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق اجهزة الـ POS تنفيذ شركة E-finance.

وكذلك يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات امنية و وسيتم ربطها الكترونيا بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات المنظومة هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ.

علاوة على رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذلك رؤية امامية و داخلية للسيارة لتحديد ملابسات اي حدث داخل او خارج السيارة، وكذا تفقد تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج.

فودة ؛ المنظومة تطبق على كل انواع التاكسي

التاكسي الجديد



أشار المحافظ أنه سيتم تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع تاكسيات مدينة شرم الشيخ تباعا استعدادا لمؤتمر المناخ COP27.

فودة يتفقد

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