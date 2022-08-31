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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

صدى البلد

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل لتعاقده مع نادي بيراميدز، حتى عام 2026.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المُذاع على قناة صدى البلد: “بيراميدز أعلن عن تمديد عقده 4 سنوات، وقلنا قبل كدا أن بيراميدز طلب 5 ملايين دولار وبعد كده قل لـ4 ملايين دولار لكن الدنيا قفلت خلال الأيام الماضية لأنه من القوام الأساسي وقفل القصة أمام الجميع سواء أمام النادي الأهلي أو أي عرض أوروبي”.

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وتابع: “عقد إبراهيم عادل لم يتم توقيعه أمس أو من أسبوعين لكنه موقع منذ نوفمبر الماضي، لكن يتم تفعيله من أجل زيادة القيمة المالية سنويا لتصل لـ4 ملايين خاصة وأن اللاعب بدأ مع بيراميدز بـ50 ألف جنيه”.

واختتم: “فكرة رحيل اللاعب إلى أوروبا وبالتالي عرض نادي الأوروبي يبدو غير مقبول، أو غلق الباب أمام محاولات الأهلي لضم إبراهيم عادل”.

الأهلي وإبراهيم عادل

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت توصل النادي الأهلي لاتفاق مع إبراهيم عادل لضمه من فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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