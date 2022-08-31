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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم بيراميدز يصدم الأهلي على خطى إبراهيم عادل| تفاصيل

بيراميدز
بيراميدز

وجه محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدمة لـ الأهلي، على خطى إبراهيم عادل لاعب الفريق السماوي.

وكان إبراهيم عادل قد مدد تعاقده مع فريق بيراميدز حتى عام 2026 مما أدى إلى صعوبة رحيله عن الفريق السماوي للنادي الأهلي، مثلما أشارت التقارير في الأيام الأخيرة الماضية.

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وقال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “محمد حمدي اقترب من التجديد لنادي بيراميدز والبقاء داخل الفريق”.

وتابع: “ما حصل مع إبرهيم عادل ربما يحصل مع محمد حمدي الظهير الأيسر لبيراميدز خلال الأيام المقبل”.

محمد حمدي والأهلي

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى حصول النادي الأهلي على توقيع اللاعب محمد حمدي ليكون لاعباً في الفريق الموسم المقبل.

الأهلى بيراميدز محمد حمدي إبراهيم عادل هاني حتحوت

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