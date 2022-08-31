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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشفت المستور .. تفاصيل منع طليقة جورج الراسي من حضور جنازته

جورج الراسي
جورج الراسي

كشفت طليقة الفنان الراحل جورج الراسي ، سبب غيابها عن جنازته ، وهو ما أثار الجدل بين الوسط الفني والاعلامي والجمهور . 

وعلقت طليقة جورج الراسي قائلة : أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج  ما انهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها،  ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن انو انا انهار".

وتابعت قائلة : وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً اسألوا سيبستيان خيّو لجورج. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت.

وكانت قد كشفت نادين الراسى شقيقة الفنان الراحل جورج الراسى عن حالة ابن شقيقها . 

وقالت فى تصريحات تليفزيونية :" جو عند والدته وقولنا له راح السما ، شو بدى فسرله ".

وكشفت الفنانة نادين الراسي أن شقيقها الراحل جورج الراسي كان مرتديا بدلة في التابوت الذي وضع فيه في جنازته وأثناء دفنه، قائلة:" أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت ساعته قبل". 

وتحدثت نادين الراسي، ناعية شقيقها الراحل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج عرب وود قائلة:" جورج كان لابس بدلة كتير حلوة والله وحياة عيونه وغربة ولادي وحرقة قلبي عليه إذا بتحطوله الميكروفون بإيده بده يغني".

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وقالت نادين الراسي في تصريحاتها عن علاقتها بشقيقها الراحل:" شغلة واحدة حرقت لي قلبي أخي جورج بشمه برقبته من هو وصغير .. أنا وهو الفرق بيننا بالعمر 9 شهور ..كنت بلعب معاه ونحنا صغار". 

وأشارت نادين الراسي، إلى طفولتها القاسية وأسرتها موضحة:"عشنا بالفقر والحرب والتعب والقرف وعملنا حالنا بحالنا.. مش كرمال يحترق قلبنا لازم نتهنى .. هلأ خلص كل شيء جورج وبيته مش من زمان". 

وتمنت نادين الراسي ، أن يعود إيمانها كما كان قبل حادث شقيقها قائلة:" بدي من الله يقوي لي إيماني أنا إنسانة مؤمنة بس بعترف بقالي 3 أيام إيماني مش صح يارب رجعلي إيماني بسرعة لإتقبل". .

واستطردت متحدثة عن شقيقها:" وإذا جورج مزعلك شي مرة يمكن أنا قايله له.. هو كان سندي وبطلب منه يساعدني.. جورج ممكن يقتل قتيل كرمال أخته". 

جورج الراسي الفنان الراحل جورج الراسى طليقة جورج الراسي الفنانة نادين الراسي برنامج عرب وود

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