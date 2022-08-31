سقوط عصابة تخصصت في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية اخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول يفيد سرقة عدد ٢ كشاف إنارة بـأحد الطرق بدائرة القسم ، وبإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة شخص ، مقيم بالسلام أول وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة .

واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بالإشتراك مع أربعة أشخاص آخرين تم ضبطهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.