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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تخصصت في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بالقاهرة

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية اخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول يفيد سرقة عدد ٢ كشاف إنارة بـأحد الطرق بدائرة القسم ، وبإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة شخص ، مقيم بالسلام أول وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة .

واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بالإشتراك مع أربعة أشخاص آخرين تم ضبطهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

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