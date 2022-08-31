متأثراً على المسرح.. جو أشقر يهدي أغنية أنت الحب لجورج الراسي

أهدى الفنان اللبناني جو أشقر أغنية “أنت الحب”، للفنان الراحل جورج الراسي، وذلك في إحدى الحفلات التى أحياها مؤخراً.

وظهر اللبناني جو أشقر وهو متأثر أثناء إهداء الأغنية حزناً على رحيل جورج الراسي.

من جانب آخر، كشفت طليقة الفنان الراحل جورج الراسي سبب غيابها عن جنازته، وهو ما أثار الجدل بين الوسط الفني والإعلامي والجمهور.

وعلقت طليقة جورج الراسي قائلة: "أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ما انهار.. هنّي أهلي وعيلتي كلّها، ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن إنو انا انهار".

وتابعت قائلة: “وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً اسألوا سيبستيان خيّو لجورج. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت”.

وكانت نادين الراسى، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسى كشفت عن حالة ابن شقيقها.

وقالت فى تصريحات تليفزيونية: "جو عند والدته وقولنا له راح السما، شو بدى فسرله".

وقالت الفنانة نادين الراسي إن شقيقها الراحل جورج الراسي كان مرتديا بدلة في التابوت الذي وضع فيه في جنازته وأثناء دفنه، قائلة: "أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت ساعته قبل".

وتحدثت نادين الراسي، ناعية شقيقها الراحل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “عرب وود” قائلة: "جورج كان لابس بدلة كتير حلوة والله وحياة عيونه وغربة ولادي وحرقة قلبي عليه إذا بتحطوله الميكروفون بإيده بده يغني".