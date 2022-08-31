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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور الطيب: سعيدة بالتتويج ببطولة زد للاسكواش وطموحي التتويج عالميا ..فيديو

نور الطيب
نور الطيب

اعربت نور الطيب لاعبة الاسكواش عن سعادتها بتحقيق لقب بطولة CIB زد للاسكواش مشيرة الي انها بداية مبشرة لموسم جديد . 

وأضافت نور الطيب خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : التتويج بأول بطولة في انطلاقة الموسم لها طبيعة خاصة بالنسبة لي لانني عدت بعد فترة الحمل والولادة لمدة عام وانا سعيدة بالمستوي الذي وصلت له حاليا . 

واشارت نور الطيب خلال تصريحاتها انها أطلقت على المولودة الجديدة اسم فريدة, قائلة: ولدت في ملعب اسكواش وبالتأكيد ستختار ممارسة اللعبة في المستقبل . 

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واكملت : سعيدة بالتتويج وبالجمهور الكبير الذي حضر المباراة النهائية اتمني الوصول الي مستوي أعلي لان طموحي بعد قرار العودة للملاعب بعد فترة الحمل تحقيق هدفي بالتتويج بلقب بطولة العالم وان اصبح المصنفة الاولي دوليا واتمرن لتحقيق هذا الطموح حاليا . 

واختتمت تصريحها بالحديث عن دخول اللعبة للأولمبياد : لم اعد اهتم بدخول اللعبة للاولمبياد انا اري انتشار اللعبة في مصر والعالم وبدأت تأخذ حقها عالميا وهو المهم بالنسبة لي . 

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