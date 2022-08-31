المركز الأشعري يعقد ندوة تثقيفية بكفر الشيخ لمناقشة المفاهيم الفكرية المعاصرة

نظم المركز الأشعري اليوم ندوة تثقيفية لوعاظ وواعظات منطقة وعظ كفر الشيخ، ومعلمي ومعلمات المواد الشرعية بالمعاهد الأزهرية، حيث شارك في هذه الندوة الدكتور عبد الفتاح العواري رئيس المركز الأشعري ، د. يسري جعفر نائب رئيس المركز.



استعرضت الندوة مجموعة من المحاور المهمة حول المنهج الأزهري ودوره في استقرار المجتمع وأثره في المحافظه على اللحمة الوطنية، من خلال نشر عقيدة أهل السنة والجماعة ودورها في تحقيق الوسطية والاعتدال وترسيخ المفاهيم المنضبطة ومواجهة المفاهيم المضللة، كما شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المفاهيم الفكرية المعاصرة وكيفية نشر الفهم الصحيح المرتبط بها بين الناس.