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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فهيم يصل قرغيزستان للإشراف على بطولة آسيا واجتماعات عمومية الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام

صدى البلد

 

وصل صباح اليوم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية الي دولة قرغيزستان وذلك بعد تكليفه رسميا من الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بالإشراف على بطولة آسيا لكمال الأجسام والمقرر إقامتها في قرغيزستان خلال الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٦ سبتمبر  وعلى هامش البطولة القارية سيتم إقامة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لاختيار مجلس إدارة جديد ويشرف عليها أيضًا الدكتور عادل فهيم .

هذا وقد انطلق دكتور عادل فهيم في رحلته منذ الأمس حيث وصل أولا الي دبي وبعدها الي قرغيزستان وفي خلال رحلته التقي القنصل العام لسفارة قرغيزستان في دبي السيد " تيمور عبدالجليل" ورحب جدا بوجود الدكتور عادل فهيم وسفره الي بلاده للإشراف على بطوله اسيا و تبادل شهادات التكريم و الهدايا التذكارية وكان برفقة الدكتور عادل فهيم  الحكم الدولي احمد حيمور عضو الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته بهذه الثقة من رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور رفائيل سانتونجا واتمنى الفوز لكل ابطال الدول العربية الشقيقة المشاركين في البطولة .

وأضاف «فهيم» أنه مع نهاية الشهر المقبل مصر سوف تستضيف بطولة ifpp ، وهي أكبر البطولات الدولية، المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لعام 202‪2. 

الاتحاد المصري الاتحاد الآسيوي اللياقة البدنية الجمعيه العموميه الاتحاد الدولي

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