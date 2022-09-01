اليوم .. حفل وائل جسار في الساحل الشمالي

يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل غنائي اليوم في احدى القرى السياحية بالساحل الشمالي “رأس الحكمة”.

وكان وائل جسار قد روج الحفلة من خلال حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ودع الفنان وائل جسار، الفنان اللبنانى الراحل جورج الراسى، الذى رحل إثر حادث سير أثناء قيادته سيارته ، ونشر جسار فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام .

وقال وائل جسار قبل بدء الحفل الاخير “ خسارة كبيرة لكن بالنهاية الإنسان هو قدره.. الله يرحمه ويصبر أهله والمقربين شرفتوني وأهلا وسهلا بكم " .

وعلق وائل جسار على الفيديو “ الله يرحم روحك كتير بكير ”.

وتوفى الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث مروري بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث يعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .