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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل بدء الحفل .. وائل جسار يودع جورج الراسى

صدى البلد

ودع الفنان وائل جسار، الفنان اللبنانى الراحل جورج الراسى، الذى رحل إثر حادث سير أثناء قيادته سيارته ، ونشر جسار فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام . 

وقال وائل جسار قبل بدء الحفل “ خسارة كبيرة لكن بالنهاية الإنسان هو قدره.. الله يرحمه ويصبر أهله والمقربين شرفتوني وأهلا وسهلا بكم " .  

وعلق وائل جسار على الفيديو “ الله يرحم روحك كتير بكير ”.

وتوفى امس الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث مروري بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث يعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .


جنازة وعزاء جورج الراسي:

أعلنت أسرة الفنان جورج الراسي، تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الإثنين 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد وفاته صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء عودته من دمشق للبنان.

 

وكتبت الفنانة نادين الراسي شقيقة الراحل جورج الراسي عبر خاصية ستوري على انستجرام، ونص على الآتي: صلاة الجنازة ستكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، أما العزاء فسيكون في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، في قرية المنصف - جبيل اللبنانية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في قرية المنصف اللبنانية".

نجوم الفن وائل جسار جورج الراسي عزاء جورج الراسي

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