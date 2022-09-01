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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تغريمه 20 ألف جنيه .. محمد فؤاد يحيي حفلا في الساحل الشمالي غداً

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفلا غنائيا غدًا الجمعة في منطقة الساحل الشمالي ، وذلك ضمن حفلات الصيف .

وكان علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، قد علق على قرار تغريم الفنان محمد فؤاد 20 ألف جنيه بسبب غنائه بطريقة "بلاي باك" على فلاشة خلال حفله الغنائي في الساحل الشمالي مؤخرا، لافتا إلى أن المجلس يقدر كل النجوم الكبار.

أول رد من محمد فؤاد بعد تغريمه 20 ألف جنيه بسبب الفلاشة

المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد وأحمد سعد 20 ألف جنيه..تعرف على السبب

وأضاف علاء سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الغناء بطريقة "بلاي باك" يتسبب في ضرر كبير للعازفين في ظل عدم وجود دخل لهم.

وأشار إلى أن الفنان محمد فؤاد لم يعترض على القرار الذي جاء في صالح الفن والموسيقيين وتواصل مع الفنان حلمي عبدالباقي وأبدى وجهة نظرة التي تعود إلى ضيق مكان إقامة الحفل.

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