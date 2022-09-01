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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: الطاقة الأحفورية سبب التغير المناخي لرخص ثمنها

الطاقه الأحفوريه
الطاقه الأحفوريه

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن التغيرات المناخية ناتجة عن سلوك الإنسان منذ بداية عهد التنمية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن زيادة إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون تسببت في زيادة درجات الحرارة إلى1.2، بالإضافة إلى حدوث جفاف بأنهار الصين و لجوئهم إلى المياه الجوفية بعد حدوث فياضانات منذ عدة أشهر .

أوضح سمعان في برنامج"هذا الصباح" على قناة"Extra news"، أن الغيرات المناخية أثرت على الدول الأوروبية و الإفريقية و بعض الدول العربية، مؤكدا على أهمية التخفيف و التكيف و إستخدام الهيدروجين الأخضر بديل عن غاز ثاني أوكسيد الكربون  لأنه السبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي عن طريق وضع حلول بديلة مثل إستخدام المياة الجوفية وتحلية مياة البحار مع إستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة .

أضاف  أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن حالة المناخ ستؤثر على الدول النامية بسبب عدم وجود إمكانيات لتغطية التأثيرات الناتجة عن التغير المناخي، مشيرا إلى أن الطاقة الأحفورية سبب التغير المناخي رخص ثمنها.

 

 

عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية التغيرات المناخية فياضانات المناخ

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