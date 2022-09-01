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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة اليوم الخميس.. ورأس المال يفقد 5.4 مليار جنيه

صدى البلد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.878 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 9936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3107 نقطة.

 

 

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