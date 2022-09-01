164 مليونا 759 ألف جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال أغسطس 2022

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر أغسطس الماضي 414 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 40 ألفا و 709 طرود بوزن إجمالي 1275 طنا و571 كيلو جرام .

وتم الإفراج خلال شهر أغسطس 2022 عن 165 شـهادة سحب جزئية بعدد 11 ألفا و 570 طرد بوزن إجمالي 2444 طـنا و404 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس الماضي 20 مليونا و 166 ألفا و 530 جنيهاً و إجمالي الغرامات 291 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 140 مليونا و 44 ألف جنيه .

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال أغسطس 2022 نحو 807 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 ملايين و 419 ألف جنيه .



وخلال أغسطس 2022 بلغ إجمالى قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 8 ملايين و 482 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضى 164 مليونا 759 ألف جنيه .