شعبة الدواجن: يجب وصول طبق البيض للمستهلك ب 70 جنيها فقط

طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة،بضرورة وجود رقابة حكومية على تجارة الأعلاف في مصر، لأنها أساس الثروة الداجنة.

وأضاف السيد، خلال حواره مع برنامج “المصرى أفندى” المذاع عبر قناة "المحور، أن عدم الأفراج خلال الفترة الماضة عن حاويات العلف المتواجدة فى الموانى، أدى إلى ارتفاع اسعاره ولكن صدر توجيه بالافراج عن الحاويات.

عدم الرقابة على الأعلاف

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن عدم الرقابة على الأعلاف تسببت فى غلاء اسعار الذرة 2000 جنيه، رغم عدم وجود ازمة فى توفرها.

وعن سعر طبق البيض الأبيض والأحمر 63 جنيها فى المزرعة ويصل إلى المستهلك بـ 70 جنيها، ليس أكثر من ذلك.